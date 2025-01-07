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Spor

Transfer bilmecesi devam ediyor! Fenerbahçe'de Talisca belirsizliği

Hatayspor galibiyetiyle sezonun ikinci yarısına başlayan Fenerbahçe'de kaos devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim yaşanan huzursuz atmosferi nokta atışı transferlerle bozmayı planlıyor. Ancak Talisca transferinde belirsizlik devam ediyor.

Akşam7 Ocak 2025 Salı 09:04 - Güncelleme:
Transfer bilmecesi devam ediyor! Fenerbahçe'de Talisca belirsizliği
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Ligin en zayıf ekiplerinden biri olarak gösterilen Hatayspor'u coşkusuz bir oyunla 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaçan net goller, kaos ortamını ateşleyen unsur oldu. Maçın ardından transferde hız verileceğini söyleyen Yönetim, pazar gününe kadar 2 takviyeyi bitirmeyi hedefliyor. Uzun süredir Anderson Talisca konusunda uğraşan Fenerbahçe, mali detayları aşmış değil.

Suudi basını; Brezilyalı on numaranın bitmeyen talepleri nedeniyle sürecin tamamlanmadığını yazıyor. Öte yandan Al-Nassr da kiralık ya da bonservisiyle gönderme konusunda net karar veremedi. Yönetim adeta son kurşununu atacak... En az 2 stoper alacak olan Kanarya, Roma'dan solak savunmacı Hermoso ile prensipte anlaştı. Ancak son olarak gündeme Jaka Bijol ismi girdi. Piyasası 18 milyon euro olan 25 yaşındaki Slovenyalı stoperin mukavelesi 2027'de sona erecek.

EN-NESYRI BEKLETİYOR

Talisca'yı gönderme konusunda F.Bahçe ile görüşen Al-Nassr, bir yandan da Kanarya'nın Faslı forveti EnNesyri'yi transfer etmeye çalışıyor. Yüksek kazanç hedefleyen yıldız golcü bu yüzden acele etmiyor... Suudi gazeteci Al-Enezi, "Nesyri yüzünden Talisca transferi bitmiyor. İki operasyon da bu yüzden beklemede" dedi.

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