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Spor

Transfer bitmek üzere! Galatasaray, Leroy Sane ile anlaşma sağladı

Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan Leroy Sane için yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman devi Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun Galatasaray ile sözlü anlaşma sağladı. Sarı kırmızılı ekip, Leroy Sane transferini tamamlamak üzere. İşte detaylar...

HABRER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Transfer bitmek üzere! Galatasaray, Leroy Sane ile anlaşma sağladı
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leroy Sane ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

KESİN AYRILIK KARARI

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Leroy Sane ile sözlü olarak anlaşma sağladı. İstanbul'da son detaylar görüşülüyor. Transfer tamamlanmak üzere.

"G.SARAY'A GİDİYOR"

Bild ise 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu duyurdu. Alman basınındaki haberde, Sane'nin Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen turnuvada oynamasının beklenmediği yazıldı.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

Foot Mercato, Galatasaray'ın Sane'ye yıllık net 11 milyon euro ücret vereceğini ve Alman yıldızla 2028'e kadar sözleşme imzalanacağını duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Alman ekibinde 45 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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