Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leroy Sane ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

KESİN AYRILIK KARARI

Sky'da yer alan habere göre, Leroy Sane, Bayern Münih'ten gelen yeni sözleşme teklifini kesin olarak reddetti. Alman yıldız, Bayern Münih'ten bedelsiz olarak ayrılacak.

"G.SARAY'A GİDİYOR"

Bild ise 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu duyurdu. Alman basınındaki haberde, Sane'nin Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen turnuvada oynamasının beklenmediği yazıldı.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

Foot Mercato, Galatasaray'ın Sane'ye yıllık net 11 milyon euro ücret vereceğini ve Alman yıldızla 2028'e kadar sözleşme imzalanacağını duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Alman ekibinde 45 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.