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Spor

Transfer bitmek üzere! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Adı uzun süredir iki Süper Lig devi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Leroy Sane için yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman devi Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan 29 yaşındaki deneyimli oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

HABRER MERKEZİ11 Haziran 2025 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Transfer bitmek üzere! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Leroy Sane ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

KESİN AYRILIK KARARI

Sky'da yer alan habere göre, Leroy Sane, Bayern Münih'ten gelen yeni sözleşme teklifini kesin olarak reddetti. Alman yıldız, Bayern Münih'ten bedelsiz olarak ayrılacak.

"G.SARAY'A GİDİYOR"

Bild ise 29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu duyurdu. Alman basınındaki haberde, Sane'nin Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen turnuvada oynamasının beklenmediği yazıldı.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

Foot Mercato, Galatasaray'ın Sane'ye yıllık net 11 milyon euro ücret vereceğini ve Alman yıldızla 2028'e kadar sözleşme imzalanacağını duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Alman ekibinde 45 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

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