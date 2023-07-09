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Spor

Transfer bombası! Beşiktaş'a dünya yıldızı 10 numara

Beşiktaş, hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor. İşte detaylar...

Fanatik9 Temmuz 2023 Pazar 09:01 - Güncelleme:
Transfer bombası! Beşiktaş'a dünya yıldızı 10 numara
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Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle hücum hattı için birçok isimle temas halinde bulunan idareciler, son olarak dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı...

O futbolcu, Hollanda devi Ajax'ın 10 numarası Dusan Tadic...

Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Sırp futbolcunun, Ajax'la sözleşmesini feshetme ihtimalinin bulunması sonrasında 34 yaşındaki isim listeye eklendi.

Kartal, kulübüyle 1 yıllık kontratı bulunan tecrübeli futbolcunun boşa çıkması halinde resmen devreye girecek.

Başarılı oyuncunun menajeri Milos Malenovic'in yeni haftada Ajax yetkilileriyle bir araya gelip fesih görüşmelerine başlaması bekleniyor.

HÜCUM HATTINDA ÇOK YÖNLÜ

Ajax'ta 5 sezondur forma giyen Dusan Tadic, bu beş yılın tamamında etkili performansıyla gol ve asist konusunda çift haneye ulaştı.

Son olarak geçen sezon Hollanda Ligi'nde 34 maçta 11 gol ve 18 asistlik performans ortaya koyan deneyimli futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

10 numara, sol kanat ve sağ kanat hatlarında görev yapabilen Tadic, santrforda da süre alabiliyor.

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