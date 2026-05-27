Transfer çalışmaları devam ediyor! İşte Trabzonspor'un yeni sezon planı

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Trabzonspor gelecek sezon planlamasına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavili yönetim takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra olası oyuncu satışları için de yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...

TRT Spor27 Mayıs 2026 Çarşamba 15:34
Bordo mavili ekipte Avrupa kulüplerinin radarına giren oyuncular için gelecek teklifler değerlendirilmeye alınacak.

Trabzonspor'da yeni sezon yapılanması tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililerde yönetim, kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra olası oyuncu satışları için de yoğun mesai harcıyor.

Karadeniz ekibinde Christ Oulai, Mathias Lovik, Oleksandr Zubkov ve Felipe Augusto'ya Avrupa'dan ciddi ilgi olduğu öğrenildi. Yönetimin, bu oyuncular için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Christ Oulai'ye Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Tottenham'ın yanı sıra Benfica'nın da ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

Trabzonspor yönetiminin, genç oyuncu için yaklaşık 35 milyon euroluk bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

Felipe Augusto'ya ise Rus ekibi Zenit ile Portekiz temsilcisi Benfica'nın talip olduğu belirtildi. Bordo mavili yönetimin, Brezilyalı futbolcu için en az 20 milyon euroluk teklif beklediği kaydedildi.

Oleksandr Zubkov için de ayrılık ihtimali gündemde. Ukraynalı oyuncuya yaklaşık 6 milyon euroluk teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

Trabzonspor'un yeni sezon öncesindeki ilk yabancı transferini ise Ruslan Malinovskyi ile yaptığı öğrenildi. Karadeniz temsilcisi, yabancı oyuncu planlamasını Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni 10+4 kuralına göre şekillendiriyor.

Bordo mavililerde bu isimlerin gitmesi halinde 23 yaş altı kriterine uyan isimler sadece Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik olacak. Bu nedenle Trabzonspor'un yapacağı yabancı transferlerin büyük bölümünün 23 yaş altı oyunculardan oluşması bekleniyor.

