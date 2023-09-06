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Spor

Arap sermayesine rağmen rekor İngilizlerin!

Bu yaz transferde oldukça yüklü paralar harcandı. Arap sermayesinin de piyasaya girişi ile maliyetler bir hayli yükseldi. İşte yaz transfer döneminde kulüplerin harcadığı paralar ve transfer edilen futbolcular...

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 11:50 - Güncelleme:
Arap sermayesine rağmen rekor İngilizlerin!
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İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde yaz transfer dönemi sona erdi.

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla dikkati çeken İngiliz takımları, bu yaz da geleneği bozmadı. Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.

İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetiminde geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'ye kaptıran Arsenal, West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Declan Rice'ı 116,6 milyon avroya kadrosuna katarak en pahalı transfere imza attı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in ardından ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumla da transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Chelsea, listenin zirvesini kıl payı kaçırdı.

"Maviler", Brighton'da forma giyen Ekvadorlu Moises Caicado'yu 116 milyon avroya renklerine bağlayarak bu transfer dönemini de sessiz geçmedi. Chelsea, ocak ayında da Arjantinli yıldız futbolcu Enzo Fernandez için Benfica'ya 121 milyon avro ödemişti.

Listenin üçüncü sırasında ise İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı 103 milyon avroya kadrosuna katan Real Madrid yer aldı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN EN PAHALI 10 TRANSFERİ ŞUNLAR:


FutbolcuEski takımıYeni takımıBonservis bedeli (avro)
1Declan RiceWest HamArsenal116,6 milyon
2Moises CaicadoBrightonChelsea116 milyon
3Jude BellinghamBorussia DortmundReal Madrid103 milyon
4Harry KaneTottenhamBayern Münih100 milyon
5Randal Kolo MuaniEintracht FrankfurtPSG95 milyon
6Josko GvardiolLeipzigManchester City90 milyon
7NeymarPSGAl Hilal90 milyon
8Rasmus HojlundAtalantaManchester United75 milyon
9Kai HavertzChelseaArsenal75 milyon
10Dominik SzoboszlaiLeipzigLiverpool70 milyon

CHELSEA, YİNE KESENİN AĞZINI AÇTI

Geçen sezon ara transfer döneminde transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon avro harcayan Chelsea'nin kasasından bu yaz da 464 milyon avro çıktı.

Kadrosundan Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ve Ruben Loftus Cheek ile yollarını ayıran ve büyük bir yenilenmeye giden Chelsea, 116 milyon avrosu Moises Caicado'ya olmak üzere 11 transfere toplam 464 milyon avro harcadı.

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 6'sı İngiltere Premier Lig'den çıktı.

Futbola yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı 353 milyon avroyla Chelsea'yi takip ederken, 349,5 milyon avroyla PSG üçüncü sırada yer aldı.

TRANSFERE EN FAZLA PARA HARCAYAN 10 KULÜP ŞÖYLE:


KulüpÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Chelseaİngiltere464 milyon
2Al HilalSuudi Arabistan353 milyon
3PSGFransa349,5 milyon
4Tottenhamİngiltere248,6 milyon
5Manchester Cityİngiltere241 milyon
6Arsenalİngiltere235 milyon
7Manchester Unitedİngiltere206 milyon
8Al AhliSuudi Arabistan194 milyon
9Liverpoolİngiltere172 milyon
10Al NassrSuudi Arabistan165 milyon

İNGİLTERE PREMİER LİG, EZİCİ ÜSTÜNLÜK KURDU

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği bırakmadı.

Premier Lig takımları, yaz dönemi boyunca transfere 2,81 milyar avro harcarken, Fransız ekipleri 898 milyon, Suudi temsilcileri de 896 milyon avroluk ödeme yaptı.

LaLiga, 439 milyon avroluk harcamasıyla Avrupa'nın beş büyük liginde en düşük bütçeli transferlere imza attı.

YAZ DÖNEMİNDE EN FAZLA PARA HARCANAN 10 LİG ŞÖYLE:


LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1İngiltere Premier Ligİngiltere2,81 milyar
2Ligue 1Fransa898 milyon
3Suudi Pro LigSuudi Arabistan896 milyon
4Serie Aİtalya854 milyon
5BundesligaAlmanya748 milyon
6LaLigaİspanya439 milyon
7EredivisieHollanda228 milyon
8Championshipİngiltere212 milyon
9Portekiz Premier LigPortekiz190 milyon
10Belçika Birinci LigiBelçika147 milyon

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