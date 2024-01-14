Fenerbahçe, kış transfer döneminde kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirip Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlarken stoper ve orta saha oyuncularının yanı sıra forvet hattına da takviye yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertli yönetim şimdiden Bonucci ve Krunic'le resmi sözleşmeyi imzaladı ve taraftarlarını sevince boğdu. Ancak, İsmail Kartal'ın yüzünü güldürecek başka transferler de yolda gibi görünüyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YLE MASAYA OTURDU



Önceki gün yönetici Selahattin Baki, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü transferi için İspanya'ya gitmişti. Baki'nin, Milli futbolcuyla burada bir görüşme yaptığı ve Atletico ile de masaya oturduğu öğrenildi. Çağlar'ı, Kanarya'nın yanı sıra Porto, Roma ve Fulham'ın da istediği bildirildi.

FENERBAHÇE'YE YAKIN!



Porto ile Roma'nın, Fenerbahçe gibi yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık istediği, Fulham'ın ise İspanyollar'a 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki savunmacının tercihinin kiralık olarak takımdan ayrılmak olduğu ve bu doğrultuda Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu bildirildi.

SALDANHA'YA 6 MİLYON EURO



Forvet transferi için de kollarını sıvayan Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Partizan'da forma giyen Matheus Saldanha... Sarı-Lacivertliler, Sırp ekibinin yıldızlarından Saldanha için kulübüyle temasa geçmişti.

PAZARLIKLAR BAŞLADI



Alınan bilgiye göre Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu için 6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli teklif etti. Partizan'ın, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 24 yaşındaki golcü için kapıyı, 10 milyon Euro'dan açtığı bilgisine ulaşıldı. Ekonomik anlamda sıkıntıda olan Partizan'la pazarlıkların başladığı ve Fener'in indirim beklediği öğrenildi.

SALDANHA'NIN KARNESİ

Partizan'ın Temmuz ayında 1.3 milyon Euro'ya JEF United Chiba'dan transfer ettiği Matheus Saldanha, Sırbistan ekibinde 24 maçta 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.