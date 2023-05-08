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Spor

Transfer hayırlı olsun! Trabzonspor yeni Anthony Nwakaeme'sini buldu

Trabzonspor, gelecek sezona yeni Anthony Nwakaeme'si ile başlamak için harekete geçti. Bordo-mavililerin efsane ismi Anthony Nwakaeme'nin veliahtı olarak gösterilen isim gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Mayıs 2023 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
Transfer hayırlı olsun! Trabzonspor yeni Anthony Nwakaeme'sini buldu
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Trabzonspor gelecek sezon için kadro çalışmalarına erkenden başladı. Bordo-mavili ekip transfer döneminde takıma katacağı isim ile yeni Anthony Mwakaeme'sine kavuşacak.

YENİ ANTHONY NWAKAEME GELİYOR

Lige iyi bir başlangıç yapamayan ve sezon ortasında teknik direktör Abdullah Avcı ile yolları ayıran Trabzonspor yeni teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gelecek sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Bordo-mavili ekip hem kanatlarda hem de orta sahada görev yapabilecek ve takımın efsane futbolcusu Anthony Nwakaeme'yi aratmayacak yetenekli futbolcu Alieu Fadera için harekete geçti.

ALIEU FADERA TRABZON YOLUNDA

Trabzonspor, 21 yaşındaki genç futbolcu Alieu Fadera için sezon sonunda Belçika ekibi Zulte Waregem'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Ofansif yönü oldukça güçlü olan Alieu Fadera kanat oyuncusundan beklenin üstünde skora katkı sağlamsı nedeniyle bordo-mavililer için fırsat transferi olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç yıldız Alieu Fadera bu sezon çıktığı 38 resmi maçın 35'inde ilk 11'de başladı. Sahada 3090 dakika kalan 21 yaşındaki başarılı oyuncu 9 gol, 9 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

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