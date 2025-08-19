İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8971
  • EURO
    47,7799
  • ALTIN
    4387.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer her an bitebilir! Fenerbahçe'den Edson Alvarez bombası
Spor

Transfer her an bitebilir! Fenerbahçe'den Edson Alvarez bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi West Ham United ile Edson Alvarez için yaptığı görüşmeler olumlu geçti. Sarı lacivertli ekibin transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Ağustos 2025 Salı 09:18 - Güncelleme:
Transfer her an bitebilir! Fenerbahçe'den Edson Alvarez bombası
ABONE OL

Fenerbahçe'nin West Ham United forması giyen Edson Alvarez'in transferini bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Meksikalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe, West Ham United ile görüşmelerde bulundu.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Romano'nun haberine göre, Fenebahçe'nin, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için West Ham Untied ile yaptığı görüşmeler olumlu geçti.

West Ham kiralama bedeli ile birlikte oyuncunun maaşının tamamının ödenmesini istedi ve Fenerbahçe bu talebi kabul etti. Meksikalı futbolcunun satın alma opsiyonu konusunda final görüşmeleri yapılıyor.

ANLAŞMA YAKIN

Fenerbahçe, Meksikalı futbolcu ile de anlaşmaya yakın. Edson Alvarez, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Edson Alvarez'in West Ham United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

West Ham United forması altında geçen sezon 31 maçta süre bulan Edson Alvarez, 1 kez ağları havalandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.