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Spor

Transfer için anlaşma sağlandı! Aslan, Eren Elmalı'da mutlu sona ulaştı

Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, milli sol bek için Trabzonspor ile 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

AKŞAM11 Şubat 2025 Salı 19:13 - Güncelleme:
Transfer için anlaşma sağlandı! Aslan, Eren Elmalı'da mutlu sona ulaştı
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Kış transfer döneminde Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

EREN ELMALI TRANSFERİNDE MUTLU SON

TürkMedya Dijital Spor Müdürü Burak Çolo'nun Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan edindiği bilgiye göre; Bordo-mavililer, Eren Elmalı'nın transferi konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılılar, Eren Elmalı'nın bonservisi için Trabzonspor'a 4 milyon euro ödeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 23 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1937 dakika sahada kalan 24 yaşındaki milli sol bek, 1 asistle skora etki etti.

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