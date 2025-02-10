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Spor

Transfer için anlaşma sağlandı! Galatasaray Przemyslaw Frankowski için geri sayımda

Ara transfer dönemi devam ederken Galatasaray kadrosuna yıldız ismler takviye etmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip son olarak Fransız ekibi Lens forması giyen sağ bek oyuncusu Przemyslaw Frankowski anlaşma sağladı. Oyuncunun bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Transfer için anlaşma sağlandı! Galatasaray Przemyslaw Frankowski için geri sayımda
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Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ANLAŞTI!

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens ile her konuda anlaştı.

BU AKŞAM GELİYOR

29 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.

Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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