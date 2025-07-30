Transfer çalışmalarını sürden Beşiktaş'ta hedef, Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası oluşan boşluğu hızlı doldurmak.

Orta sahada yeni transfer Orkun Kökçü ve Rafa Silva'yı bir arada kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, rotasyonuna defansif anlamda güçlü bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Serdal Adalı yönetimi de Gedson Fernandes'in ayrılığı ile birlikte transfer listesindeki isimlerle son kez masaya oturacak.

KARTAL'IN HEDEFİ GUIDO RODRIGUEZ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın liste başı isimlerinden birisi Guido Rodriguez. Arjantinli oyuncunun 2 sezon daha West Ham ile kontratı bulunuyor.

Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncuyu kiralık formülü ile kadrosuna katma ihtimali yüksek görülüyor.

31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Geçen sezon 23 Premier Lig maçına çıkan Rodriguez, 1 gol attı.