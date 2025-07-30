İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5822
  • EURO
    46,8855
  • ALTIN
    4343.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer için düğmeye basıldı! Beşiktaş'a Premier Lig'den orta saha
Spor

Transfer için düğmeye basıldı! Beşiktaş'a Premier Lig'den orta saha

Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından orta saha transferi için düğmeye basan Beşiktaş'ın hedefi belli oldu. Siyah beyazlı ekip, Premier Lig takımı West Ham forması giyen Guido Rodriguez için düğmeye bastı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:56 - Güncelleme:
Transfer için düğmeye basıldı! Beşiktaş'a Premier Lig'den orta saha
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürden Beşiktaş'ta hedef, Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası oluşan boşluğu hızlı doldurmak.

Orta sahada yeni transfer Orkun Kökçü ve Rafa Silva'yı bir arada kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, rotasyonuna defansif anlamda güçlü bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Serdal Adalı yönetimi de Gedson Fernandes'in ayrılığı ile birlikte transfer listesindeki isimlerle son kez masaya oturacak.

KARTAL'IN HEDEFİ GUIDO RODRIGUEZ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın liste başı isimlerinden birisi Guido Rodriguez. Arjantinli oyuncunun 2 sezon daha West Ham ile kontratı bulunuyor.

Beşiktaş'ın Arjantinli oyuncuyu kiralık formülü ile kadrosuna katma ihtimali yüksek görülüyor.

31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Geçen sezon 23 Premier Lig maçına çıkan Rodriguez, 1 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.