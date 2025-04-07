Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Siyah-Beyazlılar, Solskjaer'in raporuna göre; önceliği stoper pozisyonuna vermiş durumda. Kara Kartal, Real Madrid'in tecrübeli stoperi David Alaba'yı listenin ilk sırasına yazdı. İspanyol kulübü, 2026 yılında sözleşmesi bitecek Avusturyalı savunmacı ile yüksek maliyeti nedeniyle yaz transfer döneminde yolları ayırmayı düşünüyor. Real Madrid, Alaba'nın sözleşmesini fesih etmeyi de tercih edebilir.

ÇAPRAZ BAĞ SAKATLIĞI YAŞADI

Siyah-Beyazlılar, gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetim, kısa süre içinde Eflatun-Beyazlılar'la görüşmelere başlayacak. Hem stoper hem de sol bek olarak görev yapabilen David Alaba, 2021 yılında Bayern Münih'ten bedelsiz bir şekilde Real Madrid'e transfer olmuştu. 2023'ün sonunda çapraz bağ sakatlığı geçiren Avusturyalı yıldız stoper, 2025 yılının Ocak ayında sahalara dönmüştü. Alaba, bu sakatlık sonrası Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlandı. Tecrübeli isim, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 414 dakika sahada kaldı.

65 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKTI

Real Madrid'in Avusturyalı savunmacısı David Alaba'nın Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 10 milyon euro... 2019 yılında piyasa değeri 65 milyon euroya kadar çıkan tecrübeli isim, orta sahada da önlibero pozisyonunda görev alabiliyor. 2009 yılından itibaren Avusturya milli takım forması giyen Alaba, 106 müsabakada ülkesini temsil etti. Başarılı oyuncu bu karşılaşmada 15 gol atma başarısı gösterdi. David Alaba ile Beşiktaş'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de ilgileniyor. Ancak 32 yaşındaki oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.