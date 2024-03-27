Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş santrfor bölgesi için 3 aday belirledi.

DEĞİŞİME GİDİLECEK

Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda teknik direktör Fernando Santos'un raporunu alan idareciler, özellikle hücum hattında büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

İLK ADAY HOLLANDA GOL KRALI

Siyah beyazlı idarecilerin, Hollanda Ligi ekibi Alkmaar'ın formasını giyen Vangelis Pavlidis'i hedefleri arasına eklediği öğrenildi. 26 maçta attığı 23 golle şu anda Hollanda Ligi'nde gol krallığı yarışında zirvede bulunan başarılı oyuncu için sezon sonunda girişimlerin başlayabileceği kaydedildi Yeni alacağı golcüye büyük bir bütçe ayırmayı planlayan idareciler, 25 yaşındaki Yunan golcü için kesenin ağzını açabilir! Başarılı futbolcu, Alkmaar'a 2021 yılında Willem II'den 2.6 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Yıldız ismin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

JUNINHO'DA LİSTEDE

Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Karabağ'ın formasını giyen Olavio Juninho için harekete geçti. 27 yaşındaki Brezilyalı golcü için çalışma başlatan Kartal, bu oyuncuyu değerlendirme aşamasında... Karabağ'ın, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken tecrübeli oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ifade edilirken, siyah beyazlıların bu rakamı düşürerek oyuncuyu İstanbul'a getirtmeyi hedeflediği belirtildi. Brezilyalı oyuncu, bugüne kadar forma giydiği 217 resmi maçta 44 gol atarken 12 de asist yaptı.

SON ADAY PANTOVIC

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş'ta tüm gözler transfere çevrilmiş durumda... Bu doğrultuda siyah beyazlıların Futbol Koordinatörü Samet Aybaba da futbolcu izlemeyi sürdürüyor. Tecrübeli futbol adamının dikkatini çeken son isim ise Sırbistan Ligi ekiplerinden Backa Topola'da forma giyen Sırp kanat oyuncusu Milos Pantovic oldu. 21 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz haftalarda Sırbistan'da canlı izleyen Aybaba'nın futbolcuyu çok beğendiği ve scout ekibini oyuncu hakkında detaylı rapor hazırlattığı öğrenildi. Bu sezon 32 maça çıkan Pantovic, 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.