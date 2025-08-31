İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Transfer için düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den sürpriz Ederson hamlesi

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı lacivertli ekip, bir süredir Galatasaray'ın radarında olan Brezilyalı file bekçisi Ederson için hamle yaptı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ31 Ağustos 2025 Pazar 09:38 - Güncelleme:
Transfer için düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den sürpriz Ederson hamlesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Ederson girdi. Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu deneyimli kaleci için sarı-lacivertliler girişimlerini sıklaştırdı.

EDERSON İÇİN 12 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Bu arada Fenerbahçe, Ederson için Manchester City'ye ilk resmi teklifini de yaptı. Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-lacivertliler, İngiliz devine 12 milyon euro teklif etti.

MANCHESTER CITY'DEN İLK TEKLİFE RET

Manchester City'nin, Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk teklifini reddettiği ancak sarı-lacivertlilerin transfer için yoğun baskı yaptığı ifade edildi.

Transferinde sürecini ve pazarlıkları, Ederson'un menajeri Jorge Mendes'in yürüttüğü aktarıldı.

