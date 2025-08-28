İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,0424
  • EURO
    48,1139
  • ALTIN
    4500.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer için düğmeye basıldı! Galatasaray'dan Lamine Camara hamlesi
Spor

Transfer için düğmeye basıldı! Galatasaray'dan Lamine Camara hamlesi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Singo transferinin ardından bir başka Monaco futbolcusu Lamine Camara için de düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ28 Ağustos 2025 Perşembe 17:00 - Güncelleme:
Transfer için düğmeye basıldı! Galatasaray'dan Lamine Camara hamlesi
ABONE OL

Yeni sezona Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız isimlerle merhaba diyen Galatasaray, transferde gaza bastı.

Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.

CAMARA HAMLESİ

Singo transferinin ardından sarı-kırmızılılar, bir başka Monaco oyuncusu Lamine Camara için de harekete geçti.

Fransız ekibinin 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferde önemli aşama kaydetti.

DURSUN ÖZBEK MONAKO'DA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monako şehrinde bulunuyor. Camara için görüşmeler devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yola atlayan çocuğa otomobil çarptı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.