Yeni sezona Leroy Sane ve Victor Osimhen gibi yıldız isimlerle merhaba diyen Galatasaray, transferde gaza bastı.

Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren Galatasaray, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.

CAMARA HAMLESİ

Singo transferinin ardından sarı-kırmızılılar, bir başka Monaco oyuncusu Lamine Camara için de harekete geçti.

Fransız ekibinin 21 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, bu transferde önemli aşama kaydetti.

DURSUN ÖZBEK MONAKO'DA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Monako şehrinde bulunuyor. Camara için görüşmeler devam ediyor.