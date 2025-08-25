İSTANBUL 28°C / 19°C
25 Ağustos 2025 Pazartesi
  Transfer için düğmeye basıldı! İşte Fenerbahçe'nin Santiago Gimenez planı
Transfer için düğmeye basıldı! İşte Fenerbahçe'nin Santiago Gimenez planı

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip, İtalyan kulübü Milan'ın satış listesine koyduğu Santiago Gimenez için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin Osimhen örneğinde olduğu gibi oyuncuyu son anda kiralamayı hedeflediği öne sürüldü. İşte detaylar...

25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:02
Fenerbahçe, elinde Duran, En-Nesyri ve Cenk gibi golcüler bulunmasına rağmen forvet arayışını sürdürüyor.

FootMercato'nun haberine göre Milan, teknik direktör Allegri'nin planlarına uymayan Santiago Gimenez'i satış listesine koydu.

FENERBAHÇE'NİN İMZA PLANI

24 yaşındaki Meksikalı golcüyle Premier Lig ekipleri ilgilenirken, Fenerbahçe de fırsat kolluyor. Sarı-Lacivertliler'in, transfer dönemi geç kapanan Türkiye'de Osimhen örneğinde olduğu gibi oyuncuyu son anda kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen Meksikalı golcü, 22 gol kaydetti.

