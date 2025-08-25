Fenerbahçe, elinde Duran, En-Nesyri ve Cenk gibi golcüler bulunmasına rağmen forvet arayışını sürdürüyor.

FootMercato'nun haberine göre Milan, teknik direktör Allegri'nin planlarına uymayan Santiago Gimenez'i satış listesine koydu.

FENERBAHÇE'NİN İMZA PLANI

24 yaşındaki Meksikalı golcüyle Premier Lig ekipleri ilgilenirken, Fenerbahçe de fırsat kolluyor. Sarı-Lacivertliler'in, transfer dönemi geç kapanan Türkiye'de Osimhen örneğinde olduğu gibi oyuncuyu son anda kiralamayı hedeflediği öne sürüldü.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen Meksikalı golcü, 22 gol kaydetti.