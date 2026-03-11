Ara transfer döneminde 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması kapsamında santrfor takviyesi öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin gündemine Hoffenheim'da forma giyen Fisnik Asllani'nin geldiği öne sürüldü.

Kosovan Football'un haberine göre; Fenerbahçe, Chelsea'nin de yakından ilgilendiği 23 yaşındaki golcü için yaz transfer döneminde girişimlerde bulunmayı planlıyor. 8 Ağustos 2002'de Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Fisnik Asllani, milli takım tercihini Kosova'dan yana kullandı. Ceza sahasındaki etkinliği ve fizik gücüyle dikkat çeken 1.91'lik golcü, merkez forvet pozisyonunda görev yapıyor. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen genç forvetin Alman ekibi ile 3,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon takımının formasını 26 karşılaşmada giyen Asllani, 9 gol ve 8 asistle 17 gole doğrudan katkı sağladı.