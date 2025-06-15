Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, takımdan ayrılmaya yakın. Dış basında çıkan haberlere göre; Bundesliga ekiplerinden Leipzig, başarılı milli futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Leroy Sane takviyesi ile kadrosunu güçlendiren Cim-Bom, Almanya ekibi ile görüşmelere başladı fakat gelen ilk 18 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Barış'ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray Yönetimi, 25 yaşındaki oyuncusu için en az 30 milyon euro gelir hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca anlaşmaya yüzde 15'lik sonraki satıştan pay maddesi eklemek istediğini de Leipzig tarafına iletti. Yılmaz'ın potansiyeline güvenen Leipzig'in bu rakamı karşılamaya hazır olduğu ve transferin tamamlanma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Gücü ile ön plana çıkan futbolcu ile sezon başında West Ham United da ilgilenmişti. Cim-Bom, Ada ekibinin 25 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti. Barış Alper, sezonu 48 maçta 3 bin 833 dakika süre alarak tamamladı ve 14 gol, 6 asistle katkı verdi.