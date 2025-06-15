İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2025 Pazar / 19 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer için görüşmeler başladı! Alman ekibinden Barış Alper Yılmaz hamlesi
Spor

Transfer için görüşmeler başladı! Alman ekibinden Barış Alper Yılmaz hamlesi

Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için Alman ekibi Leipzig devreye girdi. Galatasaray'ın kapısını çalan Bundesliga temsilcisinin Barış Alper Yılmaz için istenen rakamı karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

AKŞAM15 Haziran 2025 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Transfer için görüşmeler başladı! Alman ekibinden Barış Alper Yılmaz hamlesi
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, takımdan ayrılmaya yakın. Dış basında çıkan haberlere göre; Bundesliga ekiplerinden Leipzig, başarılı milli futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Leroy Sane takviyesi ile kadrosunu güçlendiren Cim-Bom, Almanya ekibi ile görüşmelere başladı fakat gelen ilk 18 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Barış'ın da takımdan ayrılmaya sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray Yönetimi, 25 yaşındaki oyuncusu için en az 30 milyon euro gelir hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar ayrıca anlaşmaya yüzde 15'lik sonraki satıştan pay maddesi eklemek istediğini de Leipzig tarafına iletti. Yılmaz'ın potansiyeline güvenen Leipzig'in bu rakamı karşılamaya hazır olduğu ve transferin tamamlanma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Gücü ile ön plana çıkan futbolcu ile sezon başında West Ham United da ilgilenmişti. Cim-Bom, Ada ekibinin 25 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti. Barış Alper, sezonu 48 maçta 3 bin 833 dakika süre alarak tamamladı ve 14 gol, 6 asistle katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.