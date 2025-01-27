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Spor

Transfer için görüşmeler başladı! Galatasaray'da hedef Kyle Walker-Peters

Transfer döneminin başlamasının ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sağ beke takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip aradığı oyuncuyu Premier Lig'de buldu. Galatasaray 27 yaşındaki genç yıldız Kyle Walker-Peters için kulübü Southampton ile görüşmelere başladı. İşte detaylar...

Akşam27 Ocak 2025 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Transfer için görüşmeler başladı! Galatasaray'da hedef Kyle Walker-Peters
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Ara transfer döneminde takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı sağ beki İngiltere'de buldu. Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'i gündemine alan Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki oyuncu için Ada ekibiyle görüşmelere başladı. Cim-Bom, 20 milyon euro güncel piyasa değerine sahip olan İngiliz futbolcu için 6 milyon euro önerdi.

Premier Lig'de son olarak Newcastle United'a 3-1 kaybeden Southampton, ligin 20. sırasında bulunuyor. WalkerPeters, ligin son sırasında bulunan ve sadece 6 puanı olan takımda devam etmek istemiyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki sıralamasıyla oyuncuyu etkileyen Galatasaray, transferde ön plana çıkan takım konumunda. Everton da 27 yaşındaki Peters için devrede ve temaslarını sürdürüyor. Sezon sonunda boşa çıkacak olan başarılı futbolcunun birçok talibi var. Sarı-Kırmızılılar, bu dönemde transferi bitiremezse yaz aylarında oyuncu için yarışacağı takım sayısı artacak. Tottenham Hotspur altyapısında yetişen Kyle Walker-Peters, bu sezon 22 resmi maçta bin 963 dakika süre aldı. 2 asistle takımına katkı sağladı.

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