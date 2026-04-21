Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluk için büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i kadrosuna katmayı istiyor.

Yapılan haberlerde, "İngiliz ekibi, bu yaz kaptan Fernandes için sadece Suudi Arabistan'dan gelen ilgiyle uğraşmak zorunda kalmayacak; Türk devi Galatasaray da cesur bir hamle için hazırlık yapıyor" ifadeleri yer alıyor.

31 yaşındaki tecrübeli 10 numaranın Manchester United'la olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. 40 milyon euro piyasa değeri olan Fernandes, bu sezon oynadığı 32 maçta 2753 dakika sahada kalmasını bildi. Başarılı oyuncu bu süre içinde 8 gol, 19 asist yaparak takımına skor katkısında bulundu.

Manchester United, Fernandes'i 2020 yılında Sporting Lizbon'dan kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibi, bu transfer için Portekiz temsilcisine 65 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Fernandes de yeni sezonda takımdan ayrılmak istiyor.