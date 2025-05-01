Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılmasının beklendiği Galatasaray'da, Uruguraylı kalecinin alternatifini bulmak için çalışmalar devam ediyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre; Galatasaray, Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor.

Haberde, sarı kırmızılıların resmi bir teklif iletmese de Brazao'nun temsilcileriyle transferin maliyetini öğrenmek için temasa geçtiği kaydedildi.

Galatasaray'ın, takımdan ayrılması veya futbolu bırakması muhtemel olan Muslera'nın yerine 24 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Santos ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı file bekçisi, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 25 gol yedi. Gabriel Brazao 4 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

GABRİEL BRAZAO KİMDİR?

Cruzeiro altyapısından yetişen Brazao, Ocak 2019'da 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Parma'ya transfer olduktan 6 ay sonra 6.3 milyon Euro'ya Inter'e imza attı. İtalyan devinde forma şansı bulamayan Gabriel Brazao sırasıyla Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana'ya kiralandıktan sonra Şubat 2024'te Santos'a transfer oldu.

Brazao, Brezilya Milli Takımı'yla katıldığı 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nda Altın Eldiven ödülünü almıştı.