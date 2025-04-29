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Spor

Transfer için ilk temas kuruldu! İngiliz devinden Gabriel Sara hamlesi

Galatasaray'ın yıldız ismi Gabriel Sara için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de beklentinin altında kalan Manchester City başarılı oyuncu için düğmeye bastı. İngiliz ekibi, transfer için Gabriel Sara'nın yakın çevresiyle iletişime geçti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Nisan 2025 Salı 17:47 - Güncelleme:
Transfer için ilk temas kuruldu! İngiliz devinden Gabriel Sara hamlesi
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İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Manchester City, Pep Guardiola önderliğinde transfer çalışmalarına başlarken, gündeme sürpriz bir iddia geldi.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin hem taktiksel, hem de yapısal olarak yeniden canlanmaya hazırlanırken, Foot Mercato'dan Gabriel Sara iddiası ortaya atıldı.

Transfer listesini hazırlamaya başlan Manchester City'nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden birinin Galatasaraylı Gabriel Sara olduğu öne sürüldü.

Gabriel Sara ve Manchester City ile ilgili çıkan haberde, İngiliz ekibinin yöneticilerinin, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun yakın çevresiyle iletişime geçtiği vurgulandı.

Pep Guardiola'nın hücum rotasyonunun güçlendirmek için Gabriel Sara'nın transferini istediği belirtildi.

BU SEZONKİ KARNESİ

Galatasaray'ın 18 milyon euro karşılışında Norwich'ten transfer ettiği Gabriel Sara, bu sezon 41 resmi maçta 2 gol ve 8 assitlik performans sergiledi.

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