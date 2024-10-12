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Spor

Transfer için kesenin ağzını açtı! Mauro Icardi'ye Arjantin'den sürpriz talip

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız Mauro Icardi için yeni iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkesinin takımı River Plate başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak için bütçe hazırlığını yaptı ve teknik direktör Marcelo Gallardo oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. İşte detaylar...

12 Ekim 2024 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
Transfer için kesenin ağzını açtı! Mauro Icardi'ye Arjantin'den sürpriz talip
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2022-23 sezonu başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansın yanı sıra taraftarla kurduğu bağla birlikte Galatasaraylı olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı forma ile son sezonunu yaşıyor olabilir.

Geçen sezon başında bonservisiyle CimBom'a imza atan Tangocu golcü, ülkesinin takımlarından River Plate'in listesinde yer alıyor. Arjantin basını, 31 yaşındaki yıldız için yaptığı haberde River Plate'in 15 milyon dolarlık bir bütçe hazırladığını yazdı.

Teknik direktör Marcelo Gallardo'nun Mauro'yu takımda görmek istediğine vurgu yapıldı. Arjantinli oyuncunun da ülkesine dönmek istediği belirtilen haberde şu ifadeler yer aldı: "Marcelo Gallardo, bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın formasını da giymiş olan yıldız oyuncuyu River Plate'te oynamak için ikna etmeye çalışacak.

DÖNMEK İSTİYOR

Tecrübeli çalıştırıcı, ocak ayında yapacağı takviyeler konusunda kafasındaki isimleri netleştirdi. Icardi, bu listenin ilk sırasında yer alıyor. Gallardo, Galatasaray forması giyen ve iyi bir teklif alması halinde ülkesine dönmeye sıcak bakan Mauro Icardi'yi önümüzdeki dönem için transfer etmek istiyor.

Icardi de River Plate'e sıcak bakıyor. Arjantinli oyuncu, ülkeye her geldiğinde kulübün maçlarını oynadığı stadyumu sosyal medya hesabından paylaşarak taraftarlarla bir bağ kurmuş durumda. Riverlı sporseverler de Icardi'yi takımda görmeyi çok istiyor ve ona bu doğrultuda birçok mesaj atıyorlar.

Ancak Türkiye'de bir sözleşmesi olması nedeniyle gelişi o kadar da kolay olmayacak. River Plate, Mauro için 15 milyon doları gözden çıkaracak." Arjantinli oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 83 karşılaşmada 58 gol ve 22 asistle oynayarak takımın en önemli isimlerinden oldu.

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