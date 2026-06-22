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Spor

Transfer için kiralama formülü masada! Fenerbahçe'de gündem Jean-Clair Todibo

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savunma hattına takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, Championship'e düşen West Ham United'ın 26 yaşındaki stoperi Jean-Clair Todibo'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Transfer için kiralama formülü masada! Fenerbahçe'de gündem Jean-Clair Todibo
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İsmail Kartal ile yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Jean-Clair Todibo'yu gündemine aldı.

Fransız gazeteci Justin Favre'nin haberine göre sarı-lacivertliler, West Ham United forması giyen 26 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin, Fransız savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde çalıştığı belirtildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Jean-Clair Todibo'nun, İngiliz ekibinin Championship'e düşmesinin ardından geleceğinin belirsiz hale geldiği ifade edildi. Fransız oyuncunun alt ligde forma giymeye sıcak bakmadığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açabileceği aktarıldı.

PERFORMANSI

Fransız stoper, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla 25 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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