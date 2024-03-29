Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

DARIO OSORIO LİSTEDE

Sabah'ın haberine göre genç yıldızları takibe alan sarı-kırmızılıların listesinde Danimarka temsilcisi Midtjylland'da forma giyen Dario Osorio da yer alıyordu.

SCOUT EKİBİNDEN ONAY GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Şilili sağ kanadı Arnavutluk karşısında izleyen Cimbom'un scout müdürü Francis Cagigao olumlu rapor sundu. 20 yaşındaki oyuncuyu izleyen teknik heyetin de beğendiği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME ÇOK YAKINDA

Sarı-kırmızılılar, bu gelişmeler üzerine Osorio'nun kulübü Midtjylland ile temas kurma kararı aldı. Genç oyuncu için atağa kalkan Aslan, kısa sürede ilk görüşmesini gerçekleştirecek.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Danimarka ekibi, yaz transfer döneminde 5.2 milyon euroya transfer ettiği Osorio için kapıyı 10 milyon eurodan açıyor. Bu sezon 16 maçta forma giyen 20 yaşındaki Şilili futbolcu, takımına 6 gollük katkı sağladı. Şili Milli Takımı ile de 8 karşılaşmada görev yapan Dario Osorio, 1 gol atma başarısı gönsterdi..