Sezon başında Barcelona'dan ayrılan ve M.City'e giden İlkay Gündoğan, birçok kez Galatasaraylı olduğunu ve bir gün sarı kırmızılı formayı giymek istediğini açıklamıştı. İspanyol basınına göre beklenen şartlar oluştu ve İlkay devre arası İstanbul'un yolunu tutacak. İspanyol todofichajes'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde Gündoğan'ın, Sarı-Kırmızılı takıma transferine ilişkin şu bilgilere yer verildi: "İkay Gündoğan, Manchester'dan tekrar ayrılarak Türkiye'ye gidebilir ve 34 yaşında Premier Lig'e veda edebilir.

ONU CİTY'DE İSTEMEYEN ÇOK VAR

İyi bir performans sergilediği Barcelona'daki kısa döneminin ardından Pep Guardiola, onu tekrar kadroya almak için ikna etti ancak bu sezon tam anlamıyla istikrarı yakalayamadı. Şimdi onu City'de görmek istemeyen birçok çatlak ses var. Galatasaray ise Alman milli oyuncuyla sözleşme imzalamak için çok istekli ve hamleler yapacak. Alman uyruklu olmasına rağmen ailesinin tamamı Türk kökenli ve Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etme arzusunu hiçbir zaman gizlemedi.

CİTY PEK FAZLA ENGEL KOYMUYOR

Aslına bakılırsa bu, İstanbul kulübünün (G.Saray) Dortmund'un eski oyuncusuyla sözleşme imzalamaya çalıştığı ilk sefer değil ve hiç şüphe yok ki artık onu imzalayabilmek için tüm koşullar oluştu. Kaynaklarımıza göre Galatasaray kendisine 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu teklif sundu ve City'nin pek fazla engel koyacağı düşünülmediğinden oyuncuyu sadece takip edecek."