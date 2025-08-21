İSTANBUL 31°C / 18°C
Spor

Transfer için şartlar zorlanacak! Beşiktaş Jadon Sancho için yeniden devrede

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Roma ile anlaşma sağlayamayan Jadon Sancho için siyah beyazlı ekip yeniden düğmeye bastı. İngiliz oyuncu için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş yönetimi transfer için şartları zorlayacak. İşte detaylar...

21 Ağustos 2025 Perşembe 11:23
Transfer için şartlar zorlanacak! Beşiktaş Jadon Sancho için yeniden devrede
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Jadon Sancho ismi gündemin üst sırasındaki yerini koruyor.

ROMA ANLAŞAMADI, BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Siyah beyazlılar, İtalya'dan gelen haber sonrası İngiliz yıldız için yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor. Roma ile anlaşma sağlayamayan Sancho için girişimlerini hızlandıran Beşiktaş yönetimi, transfer için şartları zorlayacak. İsmi Beşiktaş'la anılan Armand Lauriente için ise henüz resmi bir girişimin olmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın transferin son günlerine kadar Jadon Sancho'yu takip edeceği ve fırsat kollayacağı da aktarılıyor.

Siyah beyazlılarda sol kanat transferinin, Lausanne ile oynanacak rövanş maçına kadar netleşmesi bekleniyor.

RIDVAN DA TAKİPTE

Rıdvan Yılmaz için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş, Rangers'ın yüksek bonservis beklentisi karşısında görüşmelere devam ediyor. Rıdvan'ın da Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen isimlerden Amir Hadziahmetovic için Hull City devreye girdi.

