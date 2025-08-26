İSTANBUL 28°C / 20°C
Transfer için şartlar zorlanacak! Trabzonspor'da hedef Lorenzo Pellegrini

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'nın kadrosunda düşünmediği Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yıldız futbolcuyu yakından takip eden bordo mavili ekip transfer için şartları zorlayacak. İşte detaylar...

26 Ağustos 2025 Salı 09:19
İtalyan ekiplerinden Roma'da Lorenzo Pellegrini 'istenmeyen adam' haline geldi. Teknik Direktör Gasperini, 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmayı düşünmediklerini ve başka bir yerde düzenli oynaması durumunda ayrılma olasılığına açık olduklarını söyledi. Trabzonspor ise yıldız orta sahaya çok ciddi bir ilgi duyuyor.

Bordo-Mavililer İtalyan oyuncu için kaynakları zorlamaya hazır. Pellegrini ise şu aşamada Karadeniz ekibine gelmeyi düşünmüyor. 2026'ya kadar sözleşmesi olan başarılı orta saha piyasa değeri 9 milyon euro civarında. Fiorentina, West Ham gibi kulüpler de oyuncuyu takip ediyor.

