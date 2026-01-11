Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, kanat takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Birincil hedefi Luis Henrique için Inter ile yapılan görüşmelerde zorluk yaşayan Beşiktaş, kanat transferi için rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah-Beyazlılar'ın değerlendirdiği alternatif isimlerden biri, Wolverhampton Wanderers forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı Jhon Arias. Beşiktaş, halihazırda Wolverhampton ile savunmacı Emmanuel Agbadou için temas hâlindeyken, Arias'ın transfer şartlarını da İngiliz kulübüyle görüşüyor.

20 MAÇTA 1 GOL ATTI

Kolombiyalı futbolcunun ve kulübünün talepleri şu anda araştırma aşamasında. Kolombiya Milli Takımı'nda 34 maçta 3 golü bulunan Arias, Temmuz 2025'te Wolves'a transfer oldu ve 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Premier League'de 20 karşılaşmada forma giyen deneyimli kanat oyuncusu, 1 gol kaydetti. Arias'ın adı ayrıca Palmeiras, Vasco da Gama ve Cruzeiro gibi Brezilya kulüpleriyle de anılıyor.