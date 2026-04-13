Fenerbahçe, Ocak ayında sonuç alamadığı Vedat Muriqi için sezon sonunda yeniden girişimlerde bulunacak. 31 yaşındaki golcü, Mallorca'dan 2.5 milyon euro net ücret alıyor. Bonuslarla birlikte bu rakam 2.8 milyon euroyu buluyor. Vedat, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi çok istiyor.

La Liga'da kalma mücadelesi veren İspanyol ekibi, bunu gerçekleştiremezse Kosovalı oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali daha net şekilde ortaya çıkacak. Vedat'ın sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında bitiyor.