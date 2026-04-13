Spor

Transfer için sezon sonu bekleniyor! Fenerbahçe'den Vedat Muriqi hamlesi

Ocak transfer döneminde anlaşma sağlanamayan Kosovalı golcü Vedat Muriqi için Fenerbahçe yönetim sezon sonunda masaya oturmaya hazırlanıyor. La Liga'da küme düşme tehlikesiyle boğuşan İspanyol kulübü Mallorca'nun geleceği, transferin kaderine doğrudan etki edecek. İşte detaylar...

AKŞAM13 Nisan 2026 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ocak ayında sonuç alamadığı Vedat Muriqi için sezon sonunda yeniden girişimlerde bulunacak. 31 yaşındaki golcü, Mallorca'dan 2.5 milyon euro net ücret alıyor. Bonuslarla birlikte bu rakam 2.8 milyon euroyu buluyor. Vedat, kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi çok istiyor.

La Liga'da kalma mücadelesi veren İspanyol ekibi, bunu gerçekleştiremezse Kosovalı oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali daha net şekilde ortaya çıkacak. Vedat'ın sözleşmesi 2029 yılının haziran ayında bitiyor.

