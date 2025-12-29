İSTANBUL 7°C / 5°C
  • Spor
  • Transfer için sezon sonu bekleniyor! Galatasaray'da gündem yeniden Hakan Çalhanoğlu
Spor

Transfer için sezon sonu bekleniyor! Galatasaray'da gündem yeniden Hakan Çalhanoğlu

Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak olumlu sonuç alamadığı Hakan Çalhanoğlu için yeniden düğmeye bastı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip gelecek yaz 15 milyon euroya transferi bitirebilir. İşte detaylar...

29 Aralık 2025 Pazartesi 09:30
Ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, bu doğrultuda Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine aldı. FCInter1908. it'teki haberde konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı: "Galatasaray'ın, sezon başında transferi gerçekleşmeyen Hakan Çalhanoğlu için ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi sürdürülebilir bir maliyetle sonuçlandırmayı hedeflediği ortaya çıktı. Sezon başında Galatasaray, o dönem Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağlamıştı.

OCAK AYINDA İZİN ÇIKMADI

Ancak İtalya Serie A kulübünün bonservis bedeli olarak 30 milyon euro talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Wilfried Singo, Victor Osimhen ve Uğurcan Çakır'ın bonservisleri için toplam 135 milyon euro ödeyen sarı-kırmızılılar, bütçe sınırına ulaşınca Türk Milli Takımı kaptanı için ısrarcı olmaktan vazgeçmişti. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili kararın netleştiği belirtildi. Sezonun ilk yarısında Serie A ekibi Inter formasıyla oldukça etkili bir performans sergileyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin verilmeyecek.

INTER'İN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Deneyimli oyuncunun, Galatasaray ihtimalini göz önünde bulundurarak Inter'in yaptığı sözleşme yenileme teklifine tüm ısrarlara rağmen olumlu yanıt vermediği aktarıldı. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için sezon sonunda yeniden hamle yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalacak olmasını fırsata çevirerek bonservis bedelini aşağı çekmeyi hedefliyor. Galatasaray, başarılı futbolcunun bonservis bedelinin 15 milyon euro seviyelerine düşmesini yaz aylarına kadar mümkün görüyor."

