İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer için teklif yolda! Trabzonspor'a Sambacı stoper
Spor

Transfer için teklif yolda! Trabzonspor'a Sambacı stoper

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Trabzonspor, Brezilyalı stoper Marlon için yeniden düğmeye bastı. Bordo mavili ekip bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan 28 yaşındaki stoperi gelecek yıl kadrosuna kiralık olarak katmak istiyor. İşte detaylar...

Fotomaç30 Mart 2024 Cumartesi 09:21 - Güncelleme:
Transfer için teklif yolda! Trabzonspor'a Sambacı stoper
ABONE OL

Fırtına'nın Marlon Santos aşkı alevlendi. Bordo-mavililer daha önce de gündemde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen Brezilyalı savunma oyuncusu için yeniden harekete geçecek. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan 28 yaşındaki futbolcu ülkesinde Fluminense'de kiralık forma giyiyor.

2021 yılında İtalyan ekibi Sassuolo'dan Donetsk'e 12 milyon euro'ya transfer olan Marlon, iki sezondur kiralık olarak gönderiliyor. Ukrayna ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bu kez Trabzonspor'un kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Piyasa değeri 5 milyon euro olan ünlü stoperin sürekli forma giyeceği bir kulübe gitmek istediği belirtiliyor. Kariyerinde Barcelona, Nice, Sassuolo ve Monza gibi takımlarda oynadı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.