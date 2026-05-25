Brezilya basınından, sezonu Galatasaray ile tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Mais Que Um Jogo'da yer alan habere göre; Corinthians, Sarı-Kırmızılı formayı giyen Arjantinli golcünün transfer şartlarını öğrenmek için temas kurdu. Haberde, Brezilya ekibinin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak olası transferin mali koşullarını araştırdığı belirtildi. Corinthians'ın, Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın yerine deneyimli golcüyü transfer etmek istediği aktarıldı. 33 yaşındaki tecrübeli isim, kulübün yıllık 5 milyon euroluk teklifine sıcak bakmıyor. 1 yıllık sözleşmeye de karşı çıkan Mauro Icardi, en az 2 veya 3 yıllık uzun vadeli bir taahhüt istiyor. Şu anda Japonya'da tatilde olan Arjantinli futbolcu Icardi, kararını kısa süre içinde açıklayacak. Başarılı golcü, Sarı-Kırmızılı formayı giydiği 134 maçta 77 gol, 25 asistlik performans sergiledi ve en golcü yabancı oldu. Icardi'nin piyasa değeri ise 4 milyon euro...