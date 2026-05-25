  • Transfer için temas kuruldu! Brezilya ekibi Mauro Icardi'nin peşinde
Transfer için temas kuruldu! Brezilya ekibi Mauro Icardi'nin peşinde

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldız Mauro Icardi için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Brezilya ekibi Corinthians'ın deneyimli golcüyle ilgilendiği ve transfer şartlarını öğrenmek için temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar...

AKŞAM25 Mayıs 2026 Pazartesi 09:12
Brezilya basınından, sezonu Galatasaray ile tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Mauro Icardi için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Mais Que Um Jogo'da yer alan habere göre; Corinthians, Sarı-Kırmızılı formayı giyen Arjantinli golcünün transfer şartlarını öğrenmek için temas kurdu. Haberde, Brezilya ekibinin henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak olası transferin mali koşullarını araştırdığı belirtildi. Corinthians'ın, Hollandalı yıldız Memphis Depay'ın yerine deneyimli golcüyü transfer etmek istediği aktarıldı. 33 yaşındaki tecrübeli isim, kulübün yıllık 5 milyon euroluk teklifine sıcak bakmıyor. 1 yıllık sözleşmeye de karşı çıkan Mauro Icardi, en az 2 veya 3 yıllık uzun vadeli bir taahhüt istiyor. Şu anda Japonya'da tatilde olan Arjantinli futbolcu Icardi, kararını kısa süre içinde açıklayacak. Başarılı golcü, Sarı-Kırmızılı formayı giydiği 134 maçta 77 gol, 25 asistlik performans sergiledi ve en golcü yabancı oldu. Icardi'nin piyasa değeri ise 4 milyon euro...

