Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini de bitirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

SELAHATTİN BAKİ, MADRID'E GİTTİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Başkan Ali Koç'un talimatıyla Çağlar Söyüncü transferini görüşmek için bu sabah erken saatlerden İspanya'nın başkenti Madrid'e uçtu.

THY'ye ait TK1857 uçuş koduyla saat 07.55'te İstanbul Havalimanı'ndan Madrid uçağına binen Selahattin Baki, Atletico Madrid'in onayıyla Çağlar Söyüncü ve temsilcisiyle bir araya gelecek.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Bonucci transferinin yanında Çağlar'ı da kadroya katarak stoper bölgesini daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bu transfer için şartları zorlayacak. EURO 2024 forma giymek isteyen Çağlar da şimdilik Atletico Madrid'den 6 aylığına ayrılmak istiyor.

Atletico Madrid'in transferde sorun çıkartması beklenmezken, Çağlar'ın ikna edilmesi durumunda milli yıldıza da Fenerbahçe forması giydirilecek.

BU SEZON 6 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.