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Spor

Transfer için yeni hamle yolda! Galatasaray, Bernardo Silva'da ısrarcı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'ya teklifte bulundu ancak ret cevabını aldı. Oyuncu için umudunu kaybetmeyen Galatasaray temaslarını sürdürecek. İşte detaylar...

AKŞAM8 Haziran 2025 Pazar 09:18 - Güncelleme:
Transfer için yeni hamle yolda! Galatasaray, Bernardo Silva'da ısrarcı
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Transferde önceliği Victor Osimhen'e veren Galatasaray Yönetimi, bir yandan diğer takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'yı gündemine aldı ve oyuncuya teklifini yaptı. ESPN'e göre; Portekizli yıldız, Cim-Bom'u geri çevirdi. Haberde, oyuncunun Barcelona forması giymek istediği belirtildi. Fakat Galatasaray, transferden tam anlamıyla vazgeçmiş değil. 30 yaşındaki yıldız oyuncu için yeniden hamle yapacak olan Aslan, daha dolgun bir rakamla mutlu sona ulaşmak istiyor.

Kariyerine Benfica altyapısında başlayan Bernardo Silva'nın yeniden Portekiz'e döneceği de iddia edildi. Konuyla ilgili özetle şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Bernardo Silva için hamle yaptı fakat başarılı olamadı. Yıldız oyuncu Türkiye'de futbol oynamayı düşünmüyor. Bu nedenle başarılı oyuncunun geleceği henüz bilinmiyor. İstanbul'dan gelen teklifin yanı sıra Benfica da Silva için devrede. Portekiz ekibi, Bernardo Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi."

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