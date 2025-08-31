Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in yıldızı için yoğun mesai harcıyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, Fransız ekibinde forma giyen Marco Asensio'yu transfer için ikna etmeye çalışıyor.

Haberde, Paris Saint-Germain'in 29 yaşındaki İspanyol futbolcu için 20 milyon euro talep ettiği, ancak transferin 15 milyon euro karşılığında tamamlanabileceği aktarıldı.

DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İspanyol futbolcu, 21 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.