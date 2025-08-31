İSTANBUL 35°C / 22°C
  Transfer için yoğun mesai! Fenerbahçe'de gündem Marco Asensio
Spor

Transfer için yoğun mesai! Fenerbahçe'de gündem Marco Asensio

Teknik direktör Jose Mourinho ile yolları ayıran Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Paris Saint-Germain forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Asensio'yu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

31 Ağustos 2025 Pazar 15:06
Transfer için yoğun mesai! Fenerbahçe'de gündem Marco Asensio
Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'in yıldızı için yoğun mesai harcıyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Fenerbahçe, Fransız ekibinde forma giyen Marco Asensio'yu transfer için ikna etmeye çalışıyor.

Haberde, Paris Saint-Germain'in 29 yaşındaki İspanyol futbolcu için 20 milyon euro talep ettiği, ancak transferin 15 milyon euro karşılığında tamamlanabileceği aktarıldı.

DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Asensio'nun, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İspanyol futbolcu, 21 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

