Carlos Vinicius ve Serge Aurier takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Türkiye'de ara transfer kapanana kadar çalışmalara devam edecek. Sarı-Kırmızılılar, bir yandan yerli sol bek için girişimlerini sürdürürken, bir taraftan da orta sahaya fırsat transferi kovalıyor. Savunmanın solunda öne çıkan adaylar yine Rıdvan Yılmaz ile Levent Mercan. Orta sahada ise hem 8 hem de 10 numarada oynayabilecek tempolu bir oyuncu arayışı var.

AURİER BEKLENİYOR



Sarı-Kırmızılılar'ın gözü artık bir diğer transfer Serge Aurier'de. 100 bin Euro karşılığında bonservisi sezon sonuna kadar Nottingham Forest'tan alınan Fildişi Sahilli sağ bek, ülkesi Afrika Kupası'ndan elendikten sonra Florya'nın yolunu tutacak. Aurier dönene kadar teknik patron Okan Buruk, savunmanın sağında Kaan Ayhan'ı kullanmaya devam edecek. Kaan bir sıkıntı yaşadığında ise Barış Alper tekrar bu bölgeye kaydırılacak.

TETE ÜLKESİNE DÖNÜYOR



Galatasaray'da ayrılık mevsimi henüz kapanmış değil. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve kulübün plaket verdiği eski yıldızı Lincoln, vatandaşı Tete'yi ülkesine götürmeye çalışıyor. Bu transfere Okan Buruk da onay vermişti, ancak Tete gitmeye çok sıcak bakmıyordu. Gelinen son noktada, Brezilya kulübü Bahia ile 23 yaşındaki futbolcu arasında anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi. Galatasaray Yönetimi bu transferden 8-10 milyon Euro bandında bir bonservis geliri bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, Sambacı'yı sezon başında kadrosuna bedavaya katmıştı.

TEKRAR TEKLİF YAPILACAK



Sarı-Kırmızılılar'ın, Brezilya'dan bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmaya çalıştığı, ancak ilk hamlede başarısız olduğu ileri sürüldü. Brezilya basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Fluminense forması giyen 26 yaşındaki sağ/sol kanat oyuncusu Jhon Arias'a teklif yaptı. Ancak Fluminense yetkilileri, Galatasaray'ın teklifini düşük bularak reddetti. Buna rağmen Cim Bom'un, Türkiye'deki ara transfer dönemi kapanmadan, Arias için tekrar Brezilya kulübünün kapısını çalacağı ifade ediliyor.