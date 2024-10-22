İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2024 Salı / 19 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2539
  • EURO
    37,0905
  • ALTIN
    3008.95
  • BIST100
    8695.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer iddiaları gündemi sarmıştı! Hakan Çalhanoğlu'ndan net cevap
Spor

Transfer iddiaları gündemi sarmıştı! Hakan Çalhanoğlu'ndan net cevap

A Milli Futbol Takımı ve Inter'in yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu katıldığı bir ödül töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Milli takım ve Inter'deki durum hakkında konuşan 30 yaşındaki deneyimli isim transfer iddiaları için 'Sözleşmem var. Devam.' dedi. İşte detaylar...

AA22 Ekim 2024 Salı 14:33 - Güncelleme:
Transfer iddiaları gündemi sarmıştı! Hakan Çalhanoğlu'ndan net cevap
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'da istedikleri sonuçları aldıklarını, bu şekilde devam ederek 2026 Dünya Kupası finallerine gitmeyi arzuladıklarını söyledi.

İtalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde sporda farklı kültürler arasında örnek bir bağ kurması sebebiyle ödüle layık görülen Çalhanoğlu, takımı Inter'in Serie A'nın 8. haftasında Roma ile başkentte yaptığı maç için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Ödülü aldıktan sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Çalhanoğlu, "Ödül benim için çok önemli, çok değerli. İnşallah sizleri hep böyle güzel temsil etmeye çalışırım. Kişiliğim ve karakterimle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak amacıyla bu ödüle layık görülmüş olmak beni çok mutlu etti." diye konuştu.

"İNŞALLAH DÜNYA KUPASI'NA KATILIRIZ"

Milli takımdan yeni döndüğü hatırlatılan ve son kampın çok güzel geçtiğini anlatan Çalhanoğlu, "Sizlerin de takip ettiği gibi kamplarımız çok güzel geçiyor. İstediğimiz sonuçları alıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Umuyorum ki Dünya Kupası'na da inşallah katılırız." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Çalhanoğlu, Serie A'daki şampiyonluk yarışıyla ilgili de "Daha lig için şu an çok erken. Bir şey söylemek çok doğru olmaz. Daha ligin başındayız. Önümüzde çok maç var. Tabii ki hedefimiz yeniden lig şampiyonluğunu kazanmak. Onun çabasını göstereceğiz. İnşallah yine biz kazanırız." yorumunu yaptı.

Hakkında çıkan transfer söylentileri hatırlatılan ve Inter'de kalıp kalmayacağı sorunu ise Hakan Çalhanoğlu, "Evet, sözleşmem var. Devam." yanıtını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.