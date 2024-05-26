Trabzonspor, Bundesliga'ya yükselen St. Pauli'nin orta saha oyuncusu Marcel Hartel hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Hartel'in Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarının doğru olmadığı ifade edildi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyur şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.

Kamuoyuna duyurulur."

NE OLMUŞTU?

28 yaşındaki Alman futbolcunun bugün Türkiye'ye geldiği ve bordo mavili kulüple transfer görüşmesi yapacağı iddia edilmişti.

37 MAÇTA 21 GOL, 15 ASİST

Marcel Hartel, bu sezon 2. Bundesliga ve Almanya Kupası'nda çıktığı toplam 37 maçta 21 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Hartel'in St. Pauli ile sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek.