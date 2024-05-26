İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2024 Pazar / 19 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2511
  • EURO
    35,0023
  • ALTIN
    2418.47
  • BIST100
    10676.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer iddiaları gündemi sarmıştı! Trabzonspor'dan Marcel Hartel açıklaması
Spor

Transfer iddiaları gündemi sarmıştı! Trabzonspor'dan Marcel Hartel açıklaması

Trabzonspor bir süredir transfer haberleri gündemi saran Marcel Hartel hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama ile oyuncunun transferi hakkında çıkan haberler yalanlandı. İşte detaylar...

26 Mayıs 2024 Pazar 16:33 - Güncelleme:
Transfer iddiaları gündemi sarmıştı! Trabzonspor'dan Marcel Hartel açıklaması
ABONE OL

Trabzonspor, Bundesliga'ya yükselen St. Pauli'nin orta saha oyuncusu Marcel Hartel hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, Hartel'in Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarının doğru olmadığı ifade edildi.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan duyur şöyle:

"Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.

Kamuoyuna duyurulur."

NE OLMUŞTU?

28 yaşındaki Alman futbolcunun bugün Türkiye'ye geldiği ve bordo mavili kulüple transfer görüşmesi yapacağı iddia edilmişti.

37 MAÇTA 21 GOL, 15 ASİST

Marcel Hartel, bu sezon 2. Bundesliga ve Almanya Kupası'nda çıktığı toplam 37 maçta 21 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Hartel'in St. Pauli ile sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.