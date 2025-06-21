Transfer iddiaları sonrası Mario Lemina'dan paylaşım!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başarılı futbolcularından Mario Lemina, hakkında çıkan ayrılık iddiaları sonrası sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı iddiaları futbol gündemini sarstı. Suudi Arabistan basınındaki çıkan habere göre Al Shabab, Lemina ile görüşmelere başladı ve oyuncuyla el sıkıştı.

Haberde, Suudi kulübüyle ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı.

Bu iddiaların ardında ise Gabonlu orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından manidar iki hikaye paylaşımı yaptı. 31 yaşındaki futbolcunun paylaşımları şöyle:

"İnsanların sana nasıl davrandığı senin değerinin bir yansıması değil, onların kim olduğunun bir yansımasıdır."

"Zamanla kimin kimi kaybettiğini göreceğiz."