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Spor

Transfer iddialarına cevap verdi! Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira transfer haberleri hakkında konuştu. Adı sıkça Boca Juniors ile anılan 30 yaşındaki futbolcu 'Evet, konuşuldu ama bazen olaylar gelişirken abartılı haberler çıkar. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var, önümde doldurmam gereken 2 yıl daha var.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 15:44 - Güncelleme:
Transfer iddialarına cevap verdi! Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, hakkındaki Boca Juniors ve transfer haberlerine cevap verdi.

"ASLA YAKIN OLMADIM"

Son zamanlarda Boca Juniors'a transferinin yakın olup olmadığına yönelik soruya cevap veren Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Asla, asla yakın olmadım ve herkes ne olduğunu biliyor." dedi.

Boca Juniors ile son dönemde adının çok sık geçtiği hatırlatılan Torreira, "Evet, konuşuldu ama bazen olaylar gelişirken abartılı haberler çıkar. Tabii ki şu an içinde bulunduğum gerçeklerin de farkındayım. Galatasaray ile önemli bir sözleşmem var, önümde doldurmam gereken 2 yıl daha var. Amacım orada kalıp elimden geldiğince devam etmek." sözlerini sarf etti.

KAPIYI KAPATMADI

Galatasaray ile ilgili sözlerine rağmen gelecekte Boca Juniors'a da kapıyı kapatmayan 30 yaşındaki futbolcu, "Bir gün Boca Juniors'a transfer fırsatı çıkarsa çok isterim, olmazsa da ne yapalım..." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geçen sezon 46 maçta süre bulan Lucas Torreira, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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