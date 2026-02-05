İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5483
  • EURO
    51,5491
  • ALTIN
    6943.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Transfer KAP'a bildirildi! Renato Nhaga, Galatasaray'da
Spor

Transfer KAP'a bildirildi! Renato Nhaga, Galatasaray'da

Galatasaray, Renato Nhaga'yı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılılar, genç orta sahanın bonservisinin 6,5 milyon euro olduğunu ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Transfer KAP'a bildirildi! Renato Nhaga, Galatasaray'da
ABONE OL

Galatasaray, Casa Pia'dan orta saha oyuncusu Renato Nhaga'nın transferini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a gelen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Portekiz ekibi Casa Pia'a 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Galatasaray, Renato Nhaga ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 Euro

2026/2027 sezonu: 750.000 Euro

2027/2028 sezonu: 750.000 Euro

2028/2029 sezonu: 800.000 Euro

2029/2030 sezonu: 850.000 Euro"

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.