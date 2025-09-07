İSTANBUL 27°C / 19°C
Transfer listesine ekledi! Galatasaray'dan sürpriz Christos Tzolis hamlesi

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Belçika temsilcisi Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'i transfer listesine ekledi. İşte detaylar...

7 Eylül 2025 Pazar 12:17
Transfer listesine ekledi! Galatasaray'dan sürpriz Christos Tzolis hamlesi
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer döneminin son günlerine girilirken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların, Belçika temsilcisi Club Brugge forması giyen Christos Tzolis'i gündemine aldığı öne sürüldü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu, transfer listesine ekledi. Teknik heyetin onay verdiği oyuncu için Galatasaray'ın ciddi bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor.

YABANCI HAKKI VAR, BÜTÇE HAZIR

Mevcut yabancı oyuncu kontenjanında boşluğu bulunan Galatasaray'ın, Tzolis transferi için 20-25 milyon euroyu gözden çıkarabileceği iddia edildi. Oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında temasların sürdüğü öğrenildi.

Transfer döneminin son saatlerine girilirken, bu hamlede önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

TZOLIS BU SEZON FORMDA

Christos Tzolis, 2024-25 sezonuna etkili bir başlangıç yaptı. Club Brugge formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Genç yaşına rağmen istikrarlı performansıyla öne çıkan Yunan oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında.

MEVCUT SÖZLEŞMESİ

Tzolis'in Belçika ekibiyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu durum transferi zora soksa da Galatasaray'ın ciddi bir teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor.

