UEFA'nın raporuna göre, Avrupa Futbol Federasyonları bağlı ülkelerde transfer rekoru kırıldı. Transferde aslan payı ise Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların oldu.

Avrupa'nın tamamında, geçen yıla göre transfere yüzde 29 daha fazla para harcandı. Rekor olan 2017'ye göre ise harcama miktarı yüzde 17 artış gösterdi. Dünyadaki toplam transfer bütçesinin yüzde 58'ini Şampiyonlar Ligi ve ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden 80 takım gerçekleştirdi.

UEFA raporuna göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılan 80 ekibin yıllık gelir toplamı 12 milyar, toplam varlıkları ise 24 milyar Euro oldu. Takımların toplam değeri ise 11.7 milyar Euro olarak belirlendi. Bu kuluplerin en büyük gelir kaynaklarını ise sponsorluklar, reklam ve ticari gelirler oluşturdu. Bu gelir kaleminin oranı yüzde 36 olarak gerçekleşti. Kulüplerin 2. en büyük gelir kalemini naklen yayınlar (yüzde 28) oluşturdu. Bu gelirleri, yüzde 17 ile maç günü gelirleri, yüzde 14 ile UEFA'nın yardımlaşma ile ödül paraları ve yüzde 5'ini de diğerleri oluşturdu.

Kulüplerin en büyük gider kalemini ise futbolcu maaşları (yüzde 47) oluşturdu. Bunu, Yüzde 31 ile diğer operasyon kalemleri, yüzde 17 ile çalışan maaşları ve yüzde 5'ini de finans vergi ile operasyon dışı giderler takip etti.

UEFA TOPLAM 2.5 MİLYAR EURO DAĞITACAK

Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar, 2019-2020 sezonunda UEFA'dan toplam 2.5 milyar Euro alacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden 32 takım 1.9; UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki 48 takım ise 0.6 milyar Euro 'yu kasasına koyacak.

TRANSFERDE YENİ REKOR

2 Eylül'de sona eren transfer sezonunun rakamları da açıklandı. UEFA; 80 ekibin 4 milyar Euro'ya yakın bir harcama yaptığını duyurdu. 80 kulüp toplam 3 milyar 980 milyon Euro'luk bir harcama yaparken; dünya transfer bütçesinin yüzde 58'ini (Dünyadaki toplam transfer harcaması 6.9 milyar Euro) gerçekleştirdi. Avrupa'daki transferler bir önceki sezona göre yüzde 55 artış gösterdi. Takımların transfer gelirleri ise 3 milyar 720 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Kulüplerin yüzde 43'ü kendi transfer rekorunu kırarken; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden takımlar arasındaki transferlerin yüzde 96'sının kıta içinden olduğu kaydedildi. Kulüplerin kadrosuna kattığı oyuncuların yüzde 55'inin ise yabancı oyuncu olduğu bildirildi.

EN ÇOK TRANSFERLER FORVET VE DEFANSA

UEFA en çok hangi mevkiye transfer yapıldığıyla ilgili raporunu da yayınladı. Buna göre, Takımlar en çok forvet ve defans oyuncusunu kadrosuna kattı. İki mevkiye yapılan transferler genelin yüzde 35'ini oluşturdu. Bu iki mevkiyi yüzde 25 ile orta saha, yüzde 5 ile de kaleciler takip etti.