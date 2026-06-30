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Spor

Transfer piyasasında büyük fırsat! İşte kontratı sona eren oyuncular

Süper Lig'de ve dünyada bugün itibariyle birçok yıldız futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Galatasaray'ın yeni teklifine henüz 'evet' demeyen Mauro Icardi'nin yanı sıra, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu, Samsunspor'dan Ntcham da listede yer alıyor. İşte detaylar...

AKŞAM30 Haziran 2026 Salı 08:59 - Güncelleme:
Transfer piyasasında büyük fırsat! İşte kontratı sona eren oyuncular
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Süper Lig'de ve dünyada birçok futbolcunun sözleşmesi, bugün itibariyle sona erdi. Yeni kontrat imzalamayan futbolcular yarın itibariyle kulüpsüz oyuncu statüsünde olacak. Listede birçok yıldız isim de yer alıyor. Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifine henüz net bir yanıt vermeyen Mauro Icardi, listenin en gözde oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın yerli file bekçisi Ersin Destanoğlu, Konyaspor'dan Berkan Kutlu, Samsunspor'un Kamerunlu orta sahası Olivier Ntcham, piyasa değeri en yüksek isimler olarak dikkat çekiyor

TRABZON SAMET İLE İLGİLENİYOR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen diğer önemli oyuncular ise şöyle: Bilal Bayazıt (Kayserispor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Lubomir Satka (Samsunspor), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Umut Bozok (Eyüpspor), Nicholas Opoku (Kasımpaşa), Salih Uçan (Beşiktaş), Emre Mor (Fenerbahçe), Denis Makarov (Kayserispor), Heliton (Göztepe), Casper Hojer (Çaykur Rizespor). Milli stoper oyuncusu Samet Akaydin'in adı, bir başka Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ile anılıyor. Ayrıca Rizespor, Hojer ile devam edilmeyeceğini açıklamıştı.

STONES, SANCHO, BRANDT LİSTEDE

Dünya ve Avrupa futbolunda da yıldız futbolcular kulüpsüz statüye geçiyor. Adı Beşiktaş ile anılan Dusan Vlahovic (Juventus), Ibrahima Konate (Liverpool), Harry Wilson (Fulham), Julian Brandt (Borussia Dortmund), John Stones (Manchester City), Leon Goretzka (Bayern Münih), Dani Carvajal (Real Madrid), Jadon Sancho (Manchester United), David Alaba (Real Madrid), Franck Kessié (AlAhli), Robert Lewandowski (Barcelona), Bernardo Silva (Manchester City). Lewa'nın MLS ekibi Chicago Fire'la, Bernardo'nun ise R. Madrid ile anlaşması bekleniyor

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