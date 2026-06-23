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Spor

Transfer planı belli oldu! Beşiktaş'tan Juventus çıkarması

Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in yanı sıra iki oyuncuyu daha yakından takip ediyor. İşte detaylar...

TRT Spor23 Haziran 2026 Salı 16:48 - Güncelleme:
Transfer planı belli oldu! Beşiktaş'tan Juventus çıkarması
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in yanı sıra iki oyuncuyu daha yakından takip ediyor.

La Gazzetta dello Sport, siyah beyazlıların daha önce teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte çalışan Arthur Melo ve kaleci Michele Di Gregorio ile de ilgilendiğini yazdı.

Haberde, yüksek maaş yükünden çıkmak isteyen İtalyan ekibinin Melo'nun satışına sıcak bakabileceği belirtildi.

Michele Di Gregorio içinse 15 milyon avroluk bonservis bedelini yüksek bulan Beşiktaş cephesinin alternatifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Siyah beyazlıların bu doğrultuda Bayern Münihli Alexander Nübel'i öncelikli adaylardan biri olarak gördüğü öne sürüldü.

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