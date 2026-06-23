Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor.

İtalya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'in yanı sıra iki oyuncuyu daha yakından takip ediyor.

La Gazzetta dello Sport, siyah beyazlıların daha önce teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte çalışan Arthur Melo ve kaleci Michele Di Gregorio ile de ilgilendiğini yazdı.

Haberde, yüksek maaş yükünden çıkmak isteyen İtalyan ekibinin Melo'nun satışına sıcak bakabileceği belirtildi.

Michele Di Gregorio içinse 15 milyon avroluk bonservis bedelini yüksek bulan Beşiktaş cephesinin alternatifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Siyah beyazlıların bu doğrultuda Bayern Münihli Alexander Nübel'i öncelikli adaylardan biri olarak gördüğü öne sürüldü.