Fenerbahçe transferde önceliğini savunmaya verdi. Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatmasından sonra Samet'le de yol ayrımına gelen sarı lacivertlilerde sağlam isimler olarak Çağlar Söyüncü ve Djiku elde kaldı. Jose Mourinho; Oosterwolde gibi hem sol stoper hem sol bekte görev yapabilen bir futbolcu istiyor. Sarı lacivertliler bu rapor doğrultusunda gözüne iki isim kestirdi. Biri Roma'dan 29 yaşındaki Arjantinli Mario Hermoso diğeri ise Genoa'dan 26 yaşındaki Meksikalı savunmacı Johan Vasquez.

BÜTÇEYİ ZORLAMAYACAK TAKVİYE

Orta saha ve hücuma 1'er takviye yapacak olan Fenerbahçe, solak savunmacı dışında bir de sağ stoper transferi gerçekleştirecek. Bu sebeple Hermoso ya da Vasquez'den uygun olan takıma katılacak. Sezon başı A.Madrid'den Roma'ya giden Hermoso, istediği şansları bulamadı. 6 aylığına kiralık olarak gelmeye sıcak bakıyor. Piyasa değeri 10 milyon euro. Vasquez ise umut vadeden bir oyuncu. Genoa, 10 milyon euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almıyor. İbre Hermoso'dan da yana olsa yatırım transferi olabilir.