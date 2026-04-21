Chelsea, Manchester United, Barcelona, Juventus, Real Madrid... Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

REAL MADRID İLGİLENİYOR

Nijeryalı golcü yıldız için gündeme gelen son takım İspanyol devi Real Madrid oldu. Real Madrid, Galatasaray'dan Victor Osimhen ile ilgileniyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, Real Madrid, Kylian Mbappe'yi doğal pozisyonu olan sağ tarafta kullanmak ve saf bir 9 numara transferi yapmak istiyor. Real Madrid'de bu doğrultuda Victor Osimhen isminin daha fazla gündeme gelmeye başladığı belirtildi.

İDEAL ADAYLARDAN

İspanyol devi, bir süredir hücum hattına yapacağı bu takviye için seçeneklerini değerlendiriyor. Victor Osimhen, golcü yeteneği ve ceza sahasındaki etkisiyle Real Madrid için ideal adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Real Madrid'de teknik heyet, Victor Osimhen'in takıma derinlik ve fiziksel güç katacağını ve şu anda takımda böyle bir profil olmadığını düşünüyor.

REAL İÇİN FİNANSAL ZORLUK

Real Madrid için 27 yaşındaki futbolcunun transferinde en büyük zorluğun Galatasaray'ın bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

EN AZ 100 MİLYON EURO

Victor Osimhen'in değerinin farkında olan Galatasaray'ın, golcü futbolcusu için 100 milyon euro'nun altında bir bonservisle pazarlıklara başlama niyeti olmadığı yazıldı.

AYRILIKLARLA KAYNAK

Real Madrid, Galatasaray'ın beklentisine rağmen transferi gerçekleştirmek için çeşitli formülleri değerlendiriyor. İspanyol devinde olası ayrılıkların da transfer için bir gelir kaynağı oluşturabileceği öne sürüldü.

OSIMHEN SICAK BAKIYOR

Öte yandan Osimhen'in de oyun tarzıyla İspanya'ya uyum sağlayacağı ve Real Madrid ile kariyerindeki bir sonraki adımı atmaya sıcak baktığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Victor Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.