1 Şubat 2026 Pazar
  Transfer resmen açıkladı: Sidiki Cherif Fenerbahçe'de!
Spor

Transfer resmen açıkladı: Sidiki Cherif Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'de transfer gelişmesi resmiyet kazandı. Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Transfer resmen açıkladı: Sidiki Cherif Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Angers'ten Sidiki Cherif'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Genç forveti 4 milyon Euro kiralama bedeli, 18 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 3 milyon Euro bonus ile renklerine bağlayan Fenerbahçe, 19 yaşındaki isme 26 numaralı formayı verdi.

19 yaşındaki Fransız oyuncu, Fenerbahçe'nin 2003 ve sonrası doğumlu futbolcular için ayrılan +2 yabancı kontenjanı kapsamında kadroya dahil edildi.

Angers altyapısından çıkan ve potansiyeli çok yüksek olarak görülen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.

